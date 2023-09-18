Наводнение в Ливии: пустыня Аль-Мухайли стала морем

Наводнение случилось 10 сентября. Сейчас пустыня полностью затоплена.
Погибло 11 тыс. человек. Пропавшие без вести - 20 тыс.
Ранее как Алтай справлялся с самым крупным за последние 45 лет наводнением.
В результате мощного урагана «Даниэль» пустыня Аль-Мухайли осталась полностью затоплена водой, сообщает "Газета. ру".
Наводнение случилось 10 сентября. Сейчас пустыня полностью затоплена.
Погибло 11 тыс. человек. Пропавшие без вести - 20 тыс.
Ранее как Алтай справлялся с самым крупным за последние 45 лет наводнением.
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