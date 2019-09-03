Найдены тела 25 погибших дайверов и рыбаков на прогулочном судне в Калифорнии

Девять человек числятся пропавшими без вести. Все 34 пассажира находились в помещении под палубой.
Катер затонул после вспыхнувшего на борту пожара, сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.
По данным агентства, пятеро членов экипажа в момент пожара находились на верхней палубе и спаслись, спрыгнув в воду, пишет RT.
На борту судна находились любители дайвинга и морской рыбалки, которые отправились в трехдневный круиз. Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела восьмерых жертв катастрофы.
Судно Conception затонуло приблизительно в 18 метрах от северного побережья Санта-Крус.