Найденного мальчика с мешком на голове под Москвой, отправят под опеку

Вопрос о передаче под опеку шестилетнего мальчика, которого мать, предположительно, привязала к дереву в парке Лосиный Остров, будет решен после окончания расследования.

«В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, мальчик активно восстанавливается, с ним работают психологи и другие специалисты», — уточнили в ГСУ СКР по Москве.

Ранее суд арестовал мать мальчика Надежду Куликову до 18 апреля.

По информации следствия, 18 февраля 33-летняя Куликова заявила в полицию о пропаже сына. По ее словам, накануне вечером она ехала с ребенком мимо Лосиного Острова, мальчик попросил заехать в парк, чтобы погулять, а там убежал и не вернулся, пишет znak.com.

Подробности расследования

Мальчика утром следующего дня нашли водители на МКАД. По словам очевидцев, у ребенка на голове был полиэтиленовый пакет, плотно привязанный скотчем к шее.

Мальчик рассказал, что в лес его отвела мать. Там она надела ему на голову мешок и привязала к дереву, чтобы наказать — мальчик ранее пытался утопить домашнюю собаку. Он признался, что много хамит матери. При осмотре автомобиля Надежды Куликовой были найдены три рулона скотча и штопор.