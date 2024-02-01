1 февраля
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Происшествия

Назад в будущее: 20 лет назад бандиты расстреляли пятерых охранников Кадырова

Пятерых охранников Ахмата Кадырова (отца Рамзана Кадырова) расстреляли автоматчики в селе Аллерой Чечни. Это произошло 1 февраля 2004 года.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Нападение на резиденцию произошло ночью 31 января. Но о массовом убийстве СМИ стали писать на следующий день.

10 автоматчиков ворвались в дом начальника взвода службы безопасности президента Султана Дадаева. Погибли сам Дадаев, его сын и четверо сотрудников службы безопасности чеченского президента. На месте боя обнаружен труп одного из нападавших.

Сын чеченского президента и руководитель его личной охраны Рамзан Кадыров заявил о намерении поймать нападавших в течение семи дней, напоминает "Коммерсантъ".

Один из бандитов оставил всю группу в засаде, ворвался в дом и стал расстреливать из автомата спящих охранников. Затем оставшиеся на улице боевики открыли по дому огонь из пулеметов и гранатометов.

Одному из находившихся в доме охранников удалось убить ворвавшегося в дом боевика.

Из-за внезапности нападения преимущество в этом бою оказалось на стороне бандитов. Уходя, боевики из огнеметов подожгли дом кадыровского охранника.

Родовое село

Аллерой — родовое село президента Ичкерии Аслана Масхадова. Оно расположено в 15 км от родного селения Ахмата Кадырова Центорой.

Зачистки

В селе на постоянной основе обосновалась спецгруппа президентской службы безопасности во главе с Султаном Дадаевым. Время от веремени в селе проводились зачистки. Одной из них за несколько дней до боестолкновения руководил начальник службы безопасности чеченского президента Рамзан Кадыров (на тот момент, — прим.ред.). В селе искали оружие и начальника охраны Масхадова. Последнего не нашли, но, похоже, рвение Кадырова-младшего вызвало ответную реакцию боевиков.

Пожалуй, это событие 20-летней давности стало одним из самых громких в новостной повестке страны.

Но уже 3 февраля появилась другая взрывная информация — возле квартиры известной журналистки Елены Трегубовой, автора политического бестселлера «Байки кремлевского диггера», прогремел взрыв. Корреспондент не пострадала. А милиционеры расценили ЧП как хулиганство.

Факт

5 октября 2003 года Ахмат Кадыров на всенародном голосовании избран президентом Чеченской Республики. 9 мая 2004 года трагически погиб во время теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.

11 мая 2004 года президент РФ Владимир Путин передал звезду Героя на вечное хранение сыну президента Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

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