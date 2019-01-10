Назад, в лихие 90-е: опубликовано видео пышных похорон криминального авторитета Зарубы

В соцсетях распространилось видео похорон криминального авторитета в Амурске Хабаровского края. На кадрах — похороны так называемого «смотрящего за городом», «воровского авторитета» Юрия Зарубина с позывным «Заруба».

Автор ролика утверждает, что ради похоронной церемонии было частично перекрыто автомобильное движение, и в рядах процессии замечены работники прокуратуры и отдела полиции. Автодорогу перед процессией посыпали песком, чтобы никто из участников траурной церемонии не поскользнулся.

Управление МВД РФ по Хабаровскому краю назначило служебную проверку.

Информация о присутствии на похоронах начальника отдела МВД по Амурскому району не соответствует действительности, тем не менее, назначено проведение служебной проверки, заявила глава пресс-службы УМВД по региону Ирина Щеголева, пишет «Росбалт».

Начальница полицейский пресс-службы уточнила, что юристы оценят, насколько серьезный репутационный вред был нанесен органам внутренних дел.

Один из местных жителей сообщил, что Юрий Зарубин, известный как Заруба, действительно недавно скончался от онкологического заболевания.

Погромы в Барнауле

В начале 90-х в Барнауле похоронили местного авторитета. Тогда в городе прошли погромы, криминальные структуры даже устроили пикет здания краевого главка МВД.

19 февраля 1992 года в ресторане Барнаула во время драки зарезали криминального авторитета Сергея Колокольникова (Колокоша). Группировка Колокольникова контролировала частную торговлю Барнаула и на тот момент враждовала с чеченской мафией.

20 февраля товарищи погибшего начали погромы торговцев фруктами. Мстители раздавали отобранные фрукты бабушкам, а кавказцев вывозили на избиение в глиняный карьер за городом. Одного забили до смерти. В ответ милиция объявила о возможной эвакуации уроженцев Чечни на родину, пишет «Коммерсантъ».

22 февраля Колокошу хоронили 5 тыс. человек, среди которых были авторитеты Омска, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Иркутска и Бийска. В рядах «прощавшихся» были замечены некоторые сотрудники администрации города с траурным венком (их «выявили» благодаря оперативной съемке).

Похоронную процессию охраняли в конном строю казаки Алтайского отдела Сибирского казачьего войска. Всех желающих проститься с авторитетом барнаульские таксисты бесплатно подвозили к кладбищу. Наряды ГАИ перекрыли часть автодорог, по которым ехала кавалькада машин.

Представители убитого авторитета выступили и на местном телевидении, фактически объявив траур. В знак траура 22 февраля не работали рестораны и другие увеселительные заведения, а местная коммерческая радиостанция весь день передавала траурную музыку. Похороны завершились поминками на 1000 человек в ресторане «Барнаул».

23 февраля группировка Колокольникова пикетировала здание управления внутренних дел края, требуя выслать всех чеченцев на родину.

25 февраля на тот момент глава администрации Алтайского края Владимир Райфикешт подписал постановление о привлечении к ответственности вплоть до увольнения руководителей предприятий общепита, прекративших свою деятельность в день похорон Колокоши.

Писать про похороны авторитета в то время было «нежелательно», однако местные журналисты печатных СМИ все же побывали на кладбище и опубликовали репортаж в «Сибирской газете», тираж которой попал и в США.