Назван размер ущерба от разлива топлива в Норильске

В адрес Норильско-Таймырской энергетической компании направлено требование добровольно возместить вред, который был нанесен водным ресурсам и почвам — это более 147 млрд рублей и более 738 млн рублей соответственно.
По словам министра природных ресурсов РФ, в результате аварии нанесен «беспрецедентный ущерб» Арктике.
Показательно, что акции «Норникеля» на Московской бирже после заявления Росприроднадзора начали резко снижаться.
Катастрофа в Норильске
Напомним, в конце мая текущего года на ТЭЦ компании «Норникель», произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара.
Нефтепродукты попали в местный ручей и реку Амбарную, а площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.