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Происшествия

Назван размер ущерба от разлива топлива в Норильске

Ущерб, нанесенный экологии в результате разлива топлива в Норильске, оценен Росприроднадзором почти в 148 млрд рублей, передает РИА Новости.

Разлив топлива в Норильске.
Разлив топлива в Норильске.
roscosmos.ru.

В адрес Норильско-Таймырской энергетической компании направлено требование добровольно возместить вред, который был нанесен водным ресурсам и почвам — это более 147 млрд рублей и более 738 млн рублей соответственно.

По словам министра природных ресурсов РФ, в результате аварии нанесен «беспрецедентный ущерб» Арктике.

Показательно, что акции «Норникеля» на Московской бирже после заявления Росприроднадзора начали резко снижаться.

Катастрофа в Норильске

Напомним, в конце мая текущего года на ТЭЦ компании «Норникель», произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара.

Нефтепродукты попали в местный ручей и реку Амбарную, а площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.

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