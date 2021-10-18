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Происшествия

Названа основная версия гибели четырех россиян в сауне албанского отеля

Четверо российских туристов, которых нашли мертвыми в сауне отеля, могли отравиться хлором, это основная версия полиции, сообщает Albania Daily.

Сауна.
Сауна.
Открытые источники в Интернете

Сотрудник отеля, который чистил бассейн, рассказал полиции, что туристы попросили пустить их во внутренний бассейн, который был закрыт в течение недели.

Поэтому утром его обработали хлором. Следственные органы взяли пробы воды из бассейна отеля на экспертизу, сообщает «Интерфакс».

Четверо туристов из России в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля «Глория» в курортном местечке Керрет.

Посольство РФ в Албании подтвердило факт гибели четырех россиян. Погибшие — члены одной семьи, находились в Албании в отпуске.

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