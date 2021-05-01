Названа причина ДТП, в котором погибли пятеро девочек из баскетбольной команды

Предварительной причиной ДТП в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, стало нарушение правил дорожного движения водителем «Лады», сообщает РИА «Новости» .

ДТП произошло в пятницу, 30 апреля, на трассе «Астрахань — Ставрополь». Столкнулись грузовик DAF и Mercedes Sprinter, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.

«Предварительной причиной ДТП стало нарушение правил водителем ВАЗ, который столкнулся с грузовиком, после чего тот врезался в микроавтобус», — сообщил начальник региональной ГИБДД Алексей Сафонов.

Водитель «Лады» нарушил правила и столкнулся с грузовиком, после чего многотонная машина придавила микроавтобус.



В микроавтобусе Sprinter находились 18 пассажиров — четверо сопровождающих и 14 несовершеннолетних девочек (2006−2008 годов рождения).

«Юношеская команда по баскетболу из школы олимпийского резерва. За рулем находился родственник одной из спортсменок», — рассказали в администрации Волгоградской области.

Погибли пять девочек. Медики борются за жизнь девятерых детей, из них двоих в тяжелом состоянии эвакуировали в Ставрополь — в травмоцентр первого уровня. Остальные — в состоянии средней степени тяжести

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.