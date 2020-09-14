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Происшествия

Названа причина смерти молодого тренера, найденного на стадионе в Барнауле

Как стало известно altapress.ru, причиной смерти 35-летнего тренера Виталия Крючкова стала сердечная недостаточность и внезапная остановка сердца.

В Барнауле обустраивают спорткомплекс "ВРЗ".
В Барнауле обустраивают спорткомплекс "ВРЗ".
barnaul.org

В крови молодого тренера следов алкоголя или наркотических средств обнаружено не было. Знавшие его люди рассказывают, что в последнее время он сильно переживал из-за проблем с помещением для занятий детей.

Напомним, тело Виталия Крючкова было обнаружено 12 сентября в помещении стадиона ВРЗ, где базируется его спортивная школа «Патриот».

В футбольном сообществе Виталий был известен как талантливый и буквально заряжающий своей энергетикой специалист.

Тренер Виталий Крючков.
Тренер Виталий Крючков.
fcpatriot.ru/

Молодой тренер работал во многих спортивных школах Барнаула: ДЮСШ № 7, Коммунальщике, школе Смертина, СШОР № 2.

Несколько дней назад Виталий Крючков участвовал в открытии обновленной мини-футбольной площадки в парке за ДК Химиков.

Altapress.ru выражает свои соболезнования семье тренера.

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