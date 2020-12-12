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Происшествия

Названа причина вспышки неизвестной болезни в Индии

Одной из причин вспышки неизвестной болезни в городе Элуру (Индия) могло стать отравление ртутью и другими тяжелыми металлами, заявил главный министр правительства штата Андхра-Прадеш Джаганмохаму Редди, передает ТАСС.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
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«Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах. Он также обнаружил остатки фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни, и необходимо установить, как они попали в организм людей», — сказал министр.

Однако специалистам еще не удалось выяснить точную причину заболевания.

В анализах пациентов обнаружили свинец и никель. Но медики исключают заражение питьевой воды.

Общее число пострадавших достигло 613.

Вспышка

Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь.

Тесты на коронавирус у них дали отрицательный результат.

Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.

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