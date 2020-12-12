Названа причина вспышки неизвестной болезни в Индии

«Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах. Он также обнаружил остатки фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни, и необходимо установить, как они попали в организм людей», — сказал министр.
Однако специалистам еще не удалось выяснить точную причину заболевания.
В анализах пациентов обнаружили свинец и никель. Но медики исключают заражение питьевой воды.
Общее число пострадавших достигло 613.
Вспышка
Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь.
Тесты на коронавирус у них дали отрицательный результат.
Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.