Названа самая распространенная причина масштабных пожаров

Банальная неосторожность с огнем чаще всего приводит к возникновению масштабных пожаров, рассказали спасатели РИА Новости .

Первый замначальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Анатолий Плевако уведомляет, что пал сухой травы, игнорирование правил безопасности при проведении работ, связанных с огнем, недогоревший костер, непотушенная спичка, брошенная на траву, осколки стекла, которые срабатывают на солнце как линза – все это может привести к непоправимым последствиям — сообщает Свободная пресса.

Плевако заключил, что нельзя разжигать огонь на торфяных почвах, под кронами деревьев, во время приближающихся неблагоприятных метеорологических условий, связанных с сильными порывами ветра, а также при введении особого противопожарного режима.

Ранее член-корреспондент РАН Данилов-Данильян рассказал, что в мире наблюдается «раскачка климата» — когда рост глобальной температуры происходит на фоне усиления разброса максимумов и минимумов. По его словам, этот процесс приведет к гибели разных видов деревьев от волн жары и морозов и, как следствие, к природным пожарам.

Пожар, пожарная тревога, огонь. unsplash.com.

Штрафы

По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тыс. рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тыс. рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тыс.

К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

Георгий Камышлов

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