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Происшествия

Названа самая распространенная причина масштабных пожаров

Банальная неосторожность с огнем чаще всего приводит к возникновению масштабных пожаров, рассказали спасатели РИА Новости.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Первый замначальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Анатолий Плевако уведомляет, что пал сухой травы, игнорирование правил безопасности при проведении работ, связанных с огнем, недогоревший костер, непотушенная спичка, брошенная на траву, осколки стекла, которые срабатывают на солнце как линза – все это может привести к непоправимым последствиям — сообщает Свободная пресса.

Плевако заключил, что нельзя разжигать огонь на торфяных почвах, под кронами деревьев, во время приближающихся неблагоприятных метеорологических условий, связанных с сильными порывами ветра, а также при введении особого противопожарного режима.

Ранее член-корреспондент РАН Данилов-Данильян рассказал, что в мире наблюдается «раскачка климата» — когда рост глобальной температуры происходит на фоне усиления разброса максимумов и минимумов. По его словам, этот процесс приведет к гибели разных видов деревьев от волн жары и морозов и, как следствие, к природным пожарам.

Пожар, пожарная тревога, огонь.
Пожар, пожарная тревога, огонь.
unsplash.com.

Штрафы

По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тыс. рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тыс. рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тыс.

К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

Георгий Камышлов

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