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Происшествия

Названы причины гибели людей на вечеринке в бассейне с сухим льдом в Москве

Трое человек на вечеринке блогера-фармацевта Екатерины Диденко погибли из-за попадания воды в легкие, сообщают РИА Новости.

Смертельная вечеринка в банном комплексе в Москве
Смертельная вечеринка в банном комплексе в Москве
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Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что из-за взаимодействия сухого льда и воды образовалось много дыма. Люди надышались им, потеряли сознание и утонули в бассейне.

Мужа блогера успели вытащить из бассейна еще живым. Он скончался в больнице от обилия воды в легких.

В интернете также попали видеозаписи с вечеринки. На них супруг именинницы громко зачитывает о реакции сухого льда с водой, затем скидывает целый ящик химиката в бассейн и прыгает в воду. На видео кто-то пророчески (но еще весело) говорит: «Он умер. Его больше нет с нами».

Напомним, что инцидент произошел 28 февраля. Популярный блогер Екатерина Диденко вместе с друзьями отмечала свое 26-летие в одном из банных комплексов. Во время празднования ее муж решил устроить сюрприз и скинул в бассейн 25 кг сухого льда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.

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