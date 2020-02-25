Названо имя второго подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

Следственный комитет России назвал имя второго соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, сообщается на сайте СКР.

Речь идет о 39-летнем Кахе Газзаеве, который с 2017 года находится в местах лишения свободы за совершение других преступлений.

По версии следствия, именно Газзаев предоставил соучастникам снайперскую винтовку, из которой был убит Иваньков, участвовал в перевозке и хранении оружия. В момент убийства наблюдал за территорией, прилегающей к месту преступления.

Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца.

Убийство и клиническая смерть

Вор в законе Япончик был застрелен из снайперской винтовки с оптическим прицелом. Огонь по нему велся из припаркованной «газели» на противоположной от ресторана стороне дороге.

После того как Япончик был ранен, его охрана затащила его обратно в ресторан, откуда его экстренно госпитализировали.

Врачи оценили его состояние как тяжелое, ему сделали операцию и ввели в состояние искусственной комы.

В ночь с 13 на 14 сентября 2009 года Япончик пережил клиническую смерть, скончался вор в законе 9 октября от перитонита. Япончик похоронен на Ваганьковском кладбище, пишет znak.com.

Недавно обвинение в убийстве Иванькова предъявили 62-летнему Муртазе Шадании. Он арестован. Шадании предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По версии следствия, Шадания заблаговременно спланировал убийство Япончика, для чего длительное время вел за ним скрытое наблюдение.