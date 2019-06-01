Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 июня 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Названо количество пострадавших от взрывов на «оборонке» в Дзержинске

При взрывах в цехе по производству тротила в Дзержинске пострадали 19 человек, сообщает РБК.

Взрыв в Дзержинске.
Взрыв в Дзержинске.
Эвелина Хартман, vk.com/ovhdzr

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести.

По данным РИА Новости, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Серия взрывов прогремела в Дзержинске днем 1 июня, пишет polit.ru. В результате цех по производству тротила на заводе «Кристалл» был разрушен на площади 100 квадратных метров.

Жители города сообщали в соцсетях, что во многих школах, магазинах вылетели стекла. В квартирах дзержинцев от взрывной волны — разрушения.

Долгое время горожане были в неведении, что произошло. И только недавно заработала система оповещения.

О мощности взрывов пока не сообщается. Как и о причине ЧП. Возможно, увеличится количество пострадавших.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость