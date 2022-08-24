«Не хочется туда лететь». Прошло 18 лет после теракта, в котором погибли барнаульские бортпроводники

24 августа 2004 года в результате теракта взорвались самолеты Ту-134 и Ту-154. Последний отрабатывал рейс 1047 «Москва-Сочи». На борту находились 46 человек, в том числе четверо бортпроводников из Барнаула: Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова и Марина Худеева. Не выжил никто.

Церемония прощания с бортпроводниками в барнаульском аэропорту, 2004 год.

Захват самолета

В 21:25 самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» взлетел в небо, чтобы выполнить привычный маршрут «Москва-Сочи».

В 22:53, когда борт пролетал над Ростовской областью, в хвостовой части прогремел взрыв. Она оторвалась. Лайнер начал стремительно терять высоту.

Один из членов экипажа сначала сказал: «Прощайте». А потом вдруг продолжил, будто чудом собрался с мыслями: «Разгерметизация. Штурвал на себя». В салоне слышались шум и паника. В 22:55 бортовой самописец отключился.

Самолет в небе. Авиасообщение. CC0

Большая часть присутствующих на лайнере погибли сразу, до столкновения с землей, из-за резкого перепада давления. Командир держался до последнего.

Как позже выяснилось, теракт организовала 37-летняя Сацита Джебирханова. Она пронесла взрывчатку на борт и, по предположению следствия, собрала бомбу в уборной. Женщина взорвала на себе пояс шахида, полный гексогеновой смеси.

Место катастрофы удалось установить только на следующий день, 25 августа. Самолет рухнул в районе ростовского поселка Глубокий Каменского района. Обломки лайнера упали на жилые дома. Местные не пострадали. На оставшихся частях самолета специалисты нашли остатки взрывчатого вещества. Версия теракта подтвердилась.

Самолет в ясном небе. СС0

Остались дети

За день до трагедии команда бортпроводников как обычно собиралась на рейс. 25-летняя Марина Худеева незадолго до рокового дня отучилась на психолога. После катастрофы диплом из университета забрали ее родители.

По прилету в Сочи девушка хотела накупить местных сладостей, которые любили ее сыновья, и искупаться в море. В какой-то момент Марина сказала: «Вроде бы рейс хороший. Но почему-то лететь туда не хочется».

Яне Тарсуковой, подруге и коллеге Худеевой, было 30 лет. С самого детства она мечтала стать бортпроводницей. Ее отец много лет был летчиком, мама работала в аэропорту Барнаула.

Мужчина улетает. Аэропорт. CC0

Поэтому профессиональный выбор дочки их не удивил. Маленькая Яна говорила: «Буду диспетчерицей». В рейс «Москва-Сочи» Тарсукова попросилась сама. После него хотела отправиться в отпуск.

Сергею Иванову было 38 лет. У него осталось двое детей. 41-летняя Ольга Быковская трудилась старшим бортпроводником. Коллеги и друзья запомнили ее строгой и исполнительной.

Памятный мемориал

Год спустя, 24 августа 2005 года на Власихинском кладбище у могил барнаульских бортпроводников открыли мемориал в виде крыла. На нем выведено слово: «Сибирь» и установлены четыре звезды.

Свеча. Утраты. ССО.

Внизу стелы табличка: «Бортпроводникам авиакомпании „Сибирь“, трагически погибшим в авиакатастрофе 24.08.2004 г. »

Кто понес наказание

В 2007 году, когда завершилось расследование, осудили нескольких виновных. А именно: сотрудника авиакомпании «Сибирь» Николая Коренкова, который за небольшую сумму пропустил терористку Сациту Джебирханову на борт; Армена Арутюняна, который был перекупщиком билетов и продал один из них ей; милиционера Михаила Артамонова, не досмотревшего Джебирханову.

Артамонова приговорили к семи годам лишения свободы. Позже сократили до шести лет. Остальные отбыли срок в полтора года.