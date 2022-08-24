«Не хочется туда лететь». Прошло 18 лет после теракта, в котором погибли барнаульские бортпроводники

Захват самолета
В 21:25 самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» взлетел в небо, чтобы выполнить привычный маршрут «Москва-Сочи».
В 22:53, когда борт пролетал над Ростовской областью, в хвостовой части прогремел взрыв. Она оторвалась. Лайнер начал стремительно терять высоту.
Один из членов экипажа сначала сказал: «Прощайте». А потом вдруг продолжил, будто чудом собрался с мыслями: «Разгерметизация. Штурвал на себя». В салоне слышались шум и паника. В 22:55 бортовой самописец отключился.
Большая часть присутствующих на лайнере погибли сразу, до столкновения с землей, из-за резкого перепада давления. Командир держался до последнего.
Как позже выяснилось, теракт организовала 37-летняя Сацита Джебирханова. Она пронесла взрывчатку на борт и, по предположению следствия, собрала бомбу в уборной. Женщина взорвала на себе пояс шахида, полный гексогеновой смеси.
Место катастрофы удалось установить только на следующий день, 25 августа. Самолет рухнул в районе ростовского поселка Глубокий Каменского района. Обломки лайнера упали на жилые дома. Местные не пострадали. На оставшихся частях самолета специалисты нашли остатки взрывчатого вещества. Версия теракта подтвердилась.
Остались дети
За день до трагедии команда бортпроводников как обычно собиралась на рейс. 25-летняя Марина Худеева незадолго до рокового дня отучилась на психолога. После катастрофы диплом из университета забрали ее родители.
По прилету в Сочи девушка хотела накупить местных сладостей, которые любили ее сыновья, и искупаться в море. В какой-то момент Марина сказала: «Вроде бы рейс хороший. Но почему-то лететь туда не хочется».
Яне Тарсуковой, подруге и коллеге Худеевой, было 30 лет. С самого детства она мечтала стать бортпроводницей. Ее отец много лет был летчиком, мама работала в аэропорту Барнаула.
Поэтому профессиональный выбор дочки их не удивил. Маленькая Яна говорила: «Буду диспетчерицей». В рейс «Москва-Сочи» Тарсукова попросилась сама. После него хотела отправиться в отпуск.
Сергею Иванову было 38 лет. У него осталось двое детей. 41-летняя Ольга Быковская трудилась старшим бортпроводником. Коллеги и друзья запомнили ее строгой и исполнительной.
Памятный мемориал
Год спустя, 24 августа 2005 года на Власихинском кладбище у могил барнаульских бортпроводников открыли мемориал в виде крыла. На нем выведено слово: «Сибирь» и установлены четыре звезды.
Внизу стелы табличка: «Бортпроводникам авиакомпании „Сибирь“, трагически погибшим в авиакатастрофе
Кто понес наказание
В 2007 году, когда завершилось расследование, осудили нескольких виновных. А именно: сотрудника авиакомпании «Сибирь» Николая Коренкова, который за небольшую сумму пропустил терористку Сациту Джебирханову на борт; Армена Арутюняна, который был перекупщиком билетов и продал один из них ей; милиционера Михаила Артамонова, не досмотревшего Джебирханову.
Артамонова приговорили к семи годам лишения свободы. Позже сократили до шести лет. Остальные отбыли срок в полтора года.