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Происшествия

Не менее 10 ракет запустила КНДР в сторону Японского моря

КНДР запустила не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей 2 ноября. Об этом РИА Новости сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ким Чен Ын, КНДР.
Ким Чен Ын, КНДР.
из открытых источников в интернете

Известно, что одна из трех ранее запущенных ракет упала в международных водах на 26 км южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР в Японском море.

Впервые ракета была направлена к острову Уллындо на юге Южной Кореи.

Морская граница подразумевает расстояние около 22 км, потому ракета упала довольно близко к стране. В Сеуле назвали это «исключительным и непростительным» случаем.

Остальные подробности не раскрывают. Южнокорейская армия планирует завершить ответные меры на действия КНДР.

Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году. Всего — 29 ракетных испытаний.

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