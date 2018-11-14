На Алтае «сладкий вор» украл из магазина 150 шоколадок

В одном из сетевых магазинов Горно-Алтайска стали пропадать шоколадки. Всего за несколько дней здесь похитили более 150 плиток на общую сумму 13,5 тысяч рублей. Руководство магазина обратилось за помощью в полицию, которая вскоре вышла на подозреваемого, которым оказался 56-летний ранее судимый местный житель, пишет пресс-служба республиканского МВД.

Как оказалось, мужчина выбрал такое место в магазине, где обзор камеры видеонаблюдения перекрывает лоток с продуктами питания. Дождавшись, когда за ним никто не наблюдает, злоумышленник прятал за пазуху плитки шоколада и выносил их из торгового зала.

Потом он за бесценок продавал сладости знакомым, а на вырученные деньги покупал спиртное.

В последний его визит продавец заподозрила в зачастившем незнакомце, который ничего не покупал, похитителя шоколадок. Женщина подняла шум и попыталась остановить предполагаемого вора. Тот выбросил похищенное на пол и скрылся.

Вскоре его задержали полицейские. Во время разбирательства в отделе подозреваемый во всем сознался. Возбуждено уголовное дело о краже сладкого.