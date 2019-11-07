Не смотря по сторонам и на «красный»: появилось видео наезда авто на девочку в Бийске

6 ноября в Бийске девочка попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу. Видео опубликовали в группе «Инцидент Бийск». После жесткого удара девочка сама дошла до тротуара.

Как видно на кадрах ролика, девочка шла через дорогу на пер. Коммунарский по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора и не смотря по сторонам.

Ее сбил водитель, который ехал в центральном ряду. Когда он заметил пешехода, резко затормозил, но удар оказался сильным — девочка подлетела и упала на асфальт, но поднялась и сама ушла с дороги.

По словам очевидцев, мимо проезжала «скорая» и медики сразу начали оказывать помощь.

Бийчане также добавили, что пострадавшей 11 лет и у нее есть проблемы со зрением. Этот переход оборудован звуковым сигналом.