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7 ноября 4°C

Не смотря по сторонам и на «красный»: появилось видео наезда авто на девочку в Бийске

6 ноября в Бийске девочка попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу. Видео опубликовали в группе «Инцидент Бийск». После жесткого удара девочка сама дошла до тротуара.

Девочка выбежала на дорогу на "красный".
Девочка выбежала на дорогу на "красный".
Скриншот видео "Инцидент Бийск"

Как видно на кадрах ролика, девочка шла через дорогу на пер. Коммунарский по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора и не смотря по сторонам.

Ее сбил водитель, который ехал в центральном ряду. Когда он заметил пешехода, резко затормозил, но удар оказался сильным — девочка подлетела и упала на асфальт, но поднялась и сама ушла с дороги.

По словам очевидцев, мимо проезжала «скорая» и медики сразу начали оказывать помощь.

Бийчане также добавили, что пострадавшей 11 лет и у нее есть проблемы со зрением. Этот переход оборудован звуковым сигналом.

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