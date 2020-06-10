Сорванный спектакль, дебош в самолете: самые громкие скандалы с участием Михаила Ефремова

8 июня в Москве известный российский актер Михаил Ефремов устроил крупную аварию со смертельным исходом. Экспертиза подтвердила, что артист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело. Altapress.ru вспомнил самые громкие скандалы с участием звезды театра и кино.

Дебош в самолете

6 марта 2020 года Ефремову отказали в посадке на самолет до Риги. Артист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог сдержать эмоции и в самых отборных выражениях высказал все, что думает о стране, президенте и законах.

В отношении Ефремова составили административный протокол.

Разгонял ОМОН

В августе 2019 года во время несогласованных митингов в Москве актер призывал полицейских разойтись и скандировал об этом в выпрошенный мегафон.

Когда у него в ответ спросили, зачем он так позорится, Ефремов ответил, что до неприличия пьян.

Чуть не лишился звания

В 2018 году общественник Вадим Манукян предложил отобрать у актера звание заслуженного артиста за «неприкрытое издевательство над Россией, над ее гражданами — и все это на потеху украинским зрителям».

А все потому, что в эфире украинского радио Михаил Ефремов заявил, что «Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям».

В Госдуме тогда прокомментировали, что звание заслуженного артиста получают за талант, а не за те или иные высказывания. Сам Ефремов ответил, что ему «по барабану».

Матерился со сцены

Еще одну выходку Ефремова надолго запомнили жители Самары.

В марте 2018 года во время спектакля Гарольда Пинтера «Не становись чужим» он путал текст, а потом и вовсе нецензурно послал зрителей и весь город в целом.

От медосвидетельствования он отказался, а люди, по его мнению, просто не поняли «черный английский юмор».

Ефремов на спектакле в Самаре скрин в Youtube

Обозвал россиян

Михаил Ефремов и Гарик Сукачёв , 1996−97 my-fine.com

В 2013 году в одном из интервью Ефремов заявил, что россияне это «мерзкая подростковая гнида».

«И я не хочу как-то повлиять на эту гниду своим искусством, влиять на нее бессмысленно. Мы маленькие еще. Не дети, но в вечно подростковом возрасте, хотим всем доказать, что у нас особый путь. Но это смешно. У нас не особый путь, а просто климат хреновый», — приводит слова актера «Комсомолка».

Спустя пять лет в интервью Юрию Дудю он объяснил, что под этими словами он имел в виду такие качества, как «завистливость, крикливость, истеризм», которые были присущи россиянам всегда, но особенно ярко проявились в 2014 году, после присоединения Крыма.

Балагурил на «Кинотавре»

В 2016 году на «Кинотавре» актер прямиком с красной дорожке направился в местные бары, где гулял до поздней ночи. А после явился в три часа ночи в ресторан, где проходил банкет в честь открытия кинофестиваля, в банном халате и тапочках.

Когда бармен отказался налить рюмку «заслуженному», Ефремов начал буянить. Утихомирить нетрезвого артиста приехал наряд полиции, вспоминает «Комсомольская правда».