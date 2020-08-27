«Не выдержал и начал душить». Выяснились подробности убийства женщины в Горно-Алтайске

Как сообщал ранее СУ СКР по Республике Алтай, 8 июня в одной из квартир дома в Горно-Алтайске мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился со своей сожительницей, накинул ей на шею пояс от халата и душил до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни. После преступник побежал к соседям и попросил вызвать скорую помощь, но было уже поздно.

Следователям обвиняемый рассказал, что долго не соглашался покупать алкоголь, просил сожительницу «отлежаться», принять душ, поесть, но она отказывалась, лежала на диване, оскорбляла его и требовала спиртное. После того, как он выполнил ее просьбу, женщина продолжила оскорблять его, пока он занимался уборкой и приготовлением еды. После он «не выдержал» и стал душить женщину.

У погибшей осталось трое детей. Накануне гибели матери их изъяли из семьи органы опеки — из-за злоупотребления родителями спиртными напитками и отсутствия надзора за детьми.

Уголовное дело направлено в суд. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.