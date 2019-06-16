Не выдержало сердце: как в Алтайском крае пытались спасти маленького лосенка

Выяснилось, что раненый лосенок — самочка, она тянулась к людям. Сотрудники несколько раз пытались отправить животное в лес, но все попытки были тщетны. Лосенок возвращался к людям.
Артем Кучер,
ветеринар:
Подпускает только метров на двадцать, а потом начинает беспокоиться: прижимать уши, волноваться… Потому что животное дикое… Но визуально видно, что передняя левая конечность перебита. Необходимо вести малышку в ветклинику и оказывать помощь.
Операция по спасению развернулась на территории тепличного комплекса. На лосиху накинули сеть, чтобы удержать. После чего, врач ввёл животному малую дозу транквилизатора, чтобы транспортировать его на страусиную ферму и там оказать помощь. Но травмы оказались не совместимы с жизнью: открытый перелом, большая кровопотеря и шок. «Сердце у неё не выдержало даже одной трети дозы наркоза», — заключил Артём Кучер.