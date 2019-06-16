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Происшествия

Не выдержало сердце: как в Алтайском крае пытались спасти маленького лосенка

Раненый лосенок вышел к людям на опытную станцию около села Лебяжье в Алтайском крае, рассказали в региональном минприроды. Работники позвонили в МЧС и вскоре спасать лесного жителя приехали специалисты краевого минприроды Евгений Батурин и Сергей Платонов вместе с ветврачом Артёмом Кучером. Животное было так ранено, что даже не сопротивлялось, когда на него накинули сеть, чтобы перевезти в клинику.

Лосенок.
Лосенок.
altaipriroda.ru

Выяснилось, что раненый лосенок — самочка, она тянулась к людям. Сотрудники несколько раз пытались отправить животное в лес, но все попытки были тщетны. Лосенок возвращался к людям.

Артем Кучер,
ветеринар:

Подпускает только метров на двадцать, а потом начинает беспокоиться: прижимать уши, волноваться… Потому что животное дикое… Но визуально видно, что передняя левая конечность перебита. Необходимо вести малышку в ветклинику и оказывать помощь.

Операция по спасению.
Операция по спасению.
altaipriroda.ru

Операция по спасению развернулась на территории тепличного комплекса. На лосиху накинули сеть, чтобы удержать. После чего, врач ввёл животному малую дозу транквилизатора, чтобы транспортировать его на страусиную ферму и там оказать помощь. Но травмы оказались не совместимы с жизнью: открытый перелом, большая кровопотеря и шок. «Сердце у неё не выдержало даже одной трети дозы наркоза», — заключил Артём Кучер.

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