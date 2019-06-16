Не выдержало сердце: как в Алтайском крае пытались спасти маленького лосенка

Раненый лосенок вышел к людям на опытную станцию около села Лебяжье в Алтайском крае, рассказали в региональном минприроды. Работники позвонили в МЧС и вскоре спасать лесного жителя приехали специалисты краевого минприроды Евгений Батурин и Сергей Платонов вместе с ветврачом Артёмом Кучером. Животное было так ранено, что даже не сопротивлялось, когда на него накинули сеть, чтобы перевезти в клинику.