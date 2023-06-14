Не видно солнца свет. Улицы Кызыла накрыла мощная пыльная буря

"Под Кызылом не то восстал Царь-скорпионов, не то на город движется Шаи-Хулуд — улицы накрыло пыльной бурей", - комментирует Telegram-канал.
По информации источника, порывы ветра в городе достигают до 25 м/с. Буря ломает ветки деревьев и даже сдувают людей.
В воздухе скопилась грязь и пыль. Через плотный смерч даже не пробивается солнце. В некоторых районах начались проблемы с электричеством.
При этом на данный момент сервис "Яндекс. Погода" сообщает, что в Кызыле сейчас облачно с прояснениями, а скорость ветра достигает 17,9 м/с.
А в это время на Алтае бушует паводок. Под водой оказались прибрежные леса, начинает подтапливать приусадебные участки.