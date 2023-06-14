14 июня
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Происшествия

Не видно солнца свет. Улицы Кызыла накрыла мощная пыльная буря

Мощная пыльная буря накрыла столицу Республики Тыва Кызыл. Сквозь смерч не пробивается солнечный свет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Пыльная буря в Кызыле
Пыльная буря в Кызыле
Mash Siberia

"Под Кызылом не то восстал Царь-скорпионов, не то на город движется Шаи-Хулуд — улицы накрыло пыльной бурей", - комментирует Telegram-канал.

По информации источника, порывы ветра в городе достигают до 25 м/с. Буря ломает ветки деревьев и даже сдувают людей.

В воздухе скопилась грязь и пыль. Через плотный смерч даже не пробивается солнце. В некоторых районах начались проблемы с электричеством.

При этом на данный момент сервис "Яндекс. Погода" сообщает, что в Кызыле сейчас облачно с прояснениями, а скорость ветра достигает 17,9 м/с.

А в это время на Алтае бушует паводок. Под водой оказались прибрежные леса, начинает подтапливать приусадебные участки.

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