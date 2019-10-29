«Не виноватая я». Хозяйка свиньи, покусавшей девочку, отрицает свою вину

История произошла летом 2019 года. Двое девочек (4 и 7 лет) гуляли по Ельцовке, и на них внезапно напали несколько бродивших неподалеку свиней. Старшая смогла убежать. А младшая, увы, споткнулась и упала.
В результате нападения свиней девочка получила многочисленные укушенные раны всей поверхности тела, в связи с чем была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, рассказала помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
С таким ЧП в следственном комитете столкнулись впервые, рассказывал altapress.ru чуть раньше.
Между тем, 60-летняя хозяйка агрессивных свиней (жительница Ельцовки) поначалу отказалась от дачи показаний, а в ходе следствия она свою вину не признала.
Тем не менее ей предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 118 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вв следственном комитете полагают, что доказательная база по делу собрана достаточная. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.