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Происшествия

«Не виноватая я». Хозяйка свиньи, покусавшей девочку, отрицает свою вину

Уголовное дело владелицы свиней из Ельцовского района направлено в суд. Как сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю, дело связано с тем, что агрессивные свиньи, принадлежавшие женщине и свободно бродившие по селу, сильно покусали четырехлетнюю девочку. Однако хозяйка свиней свою вину в ходе следствия так и не признала.

Свинья.
Свинья.
СС0

История произошла летом 2019 года. Двое девочек (4 и 7 лет) гуляли по Ельцовке, и на них внезапно напали несколько бродивших неподалеку свиней. Старшая смогла убежать. А младшая, увы, споткнулась и упала.

В результате нападения свиней девочка получила многочисленные укушенные раны всей поверхности тела, в связи с чем была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, рассказала помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

С таким ЧП в следственном комитете столкнулись впервые, рассказывал altapress.ru чуть раньше.

Между тем, 60-летняя хозяйка агрессивных свиней (жительница Ельцовки) поначалу отказалась от дачи показаний, а в ходе следствия она свою вину не признала.

Тем не менее ей предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 118 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вв следственном комитете полагают, что доказательная база по делу собрана достаточная. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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