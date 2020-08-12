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Происшествия

«Не все потеряно»: неравнодушный водитель троллейбуса в Барнауле потушил горящую машину

Около 7 утра 12 августа в Барнауле на перекрестке ул. Малахова и Сухэ-Батора загорелось авто. Потушить огонь удалось силами неравнодушных водителей. Видео опубликовали в соцсетях.

Водитель троллейбуса помог потушить горящий автомобиль.
Водитель троллейбуса помог потушить горящий автомобиль.
Скриншот видео Barnaul22

На ролике видно, что хозяин отечественного автомобиля в панике думает, что делать и, видимо, зовет на помощь.

Несколько машин проезжают мимо. Первым остановился водитель троллейбуса № 7. Он вынес огнетушитель и начал ликвидировать огонь, вырывавшийся из-под капота.

Потом видно, что на помощь пришел еще один мужчина. Пожар успешно потушили.


Комментаторы подметили, что в автомобиле должен быть огнетушитель, а проехавшие мимо автовладельцы забыли о водительской солидарности.

«Большое уважение, такому человеку который помог», «Есть еще Человеки! Не все потеряно», «Водителю троллейбуса респект», — хвалят пришедшего на помощь барнаульца.

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