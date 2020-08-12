«Не все потеряно»: неравнодушный водитель троллейбуса в Барнауле потушил горящую машину

Около 7 утра 12 августа в Барнауле на перекрестке ул. Малахова и Сухэ-Батора загорелось авто. Потушить огонь удалось силами неравнодушных водителей. Видео опубликовали в соцсетях.

На ролике видно, что хозяин отечественного автомобиля в панике думает, что делать и, видимо, зовет на помощь.

Несколько машин проезжают мимо. Первым остановился водитель троллейбуса № 7. Он вынес огнетушитель и начал ликвидировать огонь, вырывавшийся из-под капота.

Потом видно, что на помощь пришел еще один мужчина. Пожар успешно потушили.



Комментаторы подметили, что в автомобиле должен быть огнетушитель, а проехавшие мимо автовладельцы забыли о водительской солидарности.