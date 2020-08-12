«Не все потеряно»: неравнодушный водитель троллейбуса в Барнауле потушил горящую машину

На ролике видно, что хозяин отечественного автомобиля в панике думает, что делать и, видимо, зовет на помощь.
Несколько машин проезжают мимо. Первым остановился водитель троллейбуса № 7. Он вынес огнетушитель и начал ликвидировать огонь, вырывавшийся из-под капота.
Потом видно, что на помощь пришел еще один мужчина. Пожар успешно потушили.
Комментаторы подметили, что в автомобиле должен быть огнетушитель, а проехавшие мимо автовладельцы забыли о водительской солидарности.
«Большое уважение, такому человеку который помог», «Есть еще Человеки! Не все потеряно», «Водителю троллейбуса респект», — хвалят пришедшего на помощь барнаульца.