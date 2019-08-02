Не забывайте, что в гостях: двух человек из разных районов Алтая убили из-за нежелания уходить домой

Два убийства, очень похожих по своим мотивам, произошли в разных районах Алтайского края. Мужчин лишили жизни из-за того, что они, будучи в гостях, не хотели уходить домой. Подробности сообщили в региональном следкоме.

65-летний житель Новичихи 17 июля пришел в гости к знакомому. Они выпили. Но потерпевший не захотел уходить. Тогда хозяин взял кухонный нож и нанес гостю «множественные удары в жизненно важные органы». Мужчина умер на месте преступления.

Подозреваемого заключили под стражу.

А похожее дело по преступлению, совершенному в Павловске еще в прошлом году, уже передали в суд. Там 43-летний хозяин, от которого также не хотел уходить гость, нанес тому не менее 2 ударов по голове и телу, после чего вытолкал 46-летнего мужчину на улицу. Оба также были пьяны.

Потерпевший умер на следующий день в больнице. В ходе следствия обвиняемый частично признал вину, но утверждал, что причинять вред здоровью не хотел.