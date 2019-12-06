«Не знаем куда кинуться»: пострадавшие в пожаре пенсионеры просят помощи у жителей Барнаула

В ночь с 22 на 23 ноября в Барнауле произошел сильный пожар на ул. Ломоносова, 17. В результате пострадали три семьи. Одна из жительниц дома, 80-летняя пенсионерка Варвара Григорьева, просит барнаульцев о помощи.

Дом по ул. Ломоносова — на три хозяина. По словам Варвары Григорьевой, он загорелся из-за соседки, которая плеснула в печку жидкость для розжига дров. Женщина сильно пострадала — получила сильнейшие ожоги, потому что пыталась потушить пламя самостоятельно. Когда приехали пожарные — все горело открытым огнем.

От части дома, в которой начался пожар, по словам Григорьевой, остался только пепел.

«У нас обвалилась крыша. На нее надо 150 тыс. рублей, а еще потолки везде делать надо заново, обои клеить, новую мебель покупать — все сгорело же. Мы купили новую трубу, отдали за нее 1,5 тыс. рублей, провода на 3 тыс. рублей», — рассказывает Варвара Григорьева.

Варвара Григорьева,

жительница дома на ул. Ломоносова , 17:

Нам с мужем по 80 лет. Мы ветераны труда, инвалиды. Никогда помощи не просили, но сейчас она нам нужна. Не знаем куда кинуться, и у кого помощи попросить. Помогите нам!

В соцзащите Григорьевым пообещали выделить 5 тыс. рублей. Этого объективно недостаточно, чтобы восстановить дом.