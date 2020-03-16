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16 марта
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Происшествия

Неадекватная пассажирка самолета обматерила и покусала полицейских

В аэропорту Внуково полицейские задержали двух дебоширов, которые были пьяны и вели себя неадекватно. Женщина, не хотевшая покидать борт кинулась на стражей порядка.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

«В дежурную часть в аэропорту Внуково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда на борт самолета, готовящегося вылететь в Пхукет Королевства Таиланд. Поднявшись в салон авиалайнера, сотрудники транспортной полиции установили, что среди пассажиров находятся мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения, которые громко разговаривали, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания обслуживающего персонала», — сказали в пресс-службе ведомства.

В полиции пояснили, что командир воздушного судна отказал неадекватным пассажирам в перелете из-за их поведения. Паре предложили покинуть салон самолета и проследовать в дежурную часть отдела полиции, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Однако такой вариант не устроил пассажирку. В ответ дама пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила ее за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой. Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских», — добавили в пресс-службе.

В отдел их доставили в наручниках и под конвоем.

В отношении обоих возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство». Также они могут ответить по уголовной статье — «Применение насилия в отношении представителя власти».

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