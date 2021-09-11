Неадекватный «священник с Алтая» атаковал автомобили

В Чебоксарском районе около деревни Чиганары в Чувашии неадекватный мужчина выбежал на дорогу и стал бить машину, пишет местный портал ПроГород .

Мужчина с криками разбил кулаком лобовое стекло одной машины, следом переключился на другую.

«Его забрала полиция. У него „крышу“ снесло конкретно. Он был совершенно трезвым. Во время того, как он бил стекло, он нес какую-то чушь», — рассказал очевидец.

Мужчина утверждал, что он «священник с Алтая», сообщают в соцсетях.

В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили, что по данному факту проводится проверка. Известно, что недалеко от места от происшествия стояла машина мужчины, но что именно заставило его выйти на дорогу неизвестно.