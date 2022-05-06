Недалеко от Чуйского тракта произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован 5 мая в 05:55 мск в 273 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 12 км северо-западнее поселка Бельтир, недалеко от Чуйского тракта, пишет «Интерфакс».

Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 3,6 балла по шкале MSK-64.

Очаг

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе более 15 лет. Ученые связывают это с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет.

Скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.

Ранее сейсмологи включили Алтай в число регионов, где могут произойти разрушительные землетрясения.

Самыми сейсмически опасными регионами России являются Камчатка, Курилы, Сахалин, север Якутии, Прибайкалье, Забайкалье, Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым.

Несмотря на то, что ученые знают, где могут произойти самые страшные землетрясения, они не могут назвать точное время начала катастрофы.