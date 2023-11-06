6 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Недалеко от села Майма пропал 16-летний курсант в синей форме

Курсант Попов Владислав пропал 5 ноября, сообщает Национальный центр помощи детям.

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

Владислав вышел из такси на разъезде возле села Майма в Республике Алтай. И пропал.

Приметы: на вид 16 лет, волосы темные, рост 170 см.

Одежда: форма курсанта синего цвета с шапкой. Мог переодеться в спортивный костюм.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость