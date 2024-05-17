Причем слепят из окон домов.

Один из автомобилистов рассказал, что у него есть видеозапись с регистратора, на которой виден зеленый лазерный луч, исходящий с верхних этажей здания. Другого автомобилиста ослепили также из окна, но на третьем этаже.

Автомобилисты обратились пока только к родителям в соцсети — чтобы те провели разъяснительные беседы с отпрысками об опасности таких «забав».

Ранее лучом лазерной указки был ослеплен экипаж авиалайнера. Это произошло при посадке самолета в аэропорту Омска.

На борту самолета находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа, при посадке никто не пострадал. Данное происшествие на работу аэропорта и безопасность полетов не повлияло, график движения воздушных судов не нарушен.

Проводилось разбирательство. Были задействованы сотрудники правоохранительных органов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале