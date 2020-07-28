«Недопустимая жестокость»: губернатор Томенко высказался об убийстве барнаульца на Старом базаре

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал вопиющий инцидент, случившийся 26 июля в районе Старого базара, в результате которого скончался 40-летний житель Барнаула.

На своей странице в Instagram глава региона сообщил, что ему потоком присылают ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле.

«Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье 26 июля. Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость. Преступление получило серьезный общественный резонанс. Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования», — проинформировал Томенко.

По мнению губернатора, «реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона».

«Такого в нашем крае нельзя допускать! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — резюмировал глава региона.

Напомним, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы. В ходе потасовке 40-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

Подозреваемый взят под стражу.