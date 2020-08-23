Неизвестные австралийские «рукодельники» начиняют швейными иглами клубнику

Мужчина обнаружил стальные швейные иглы внутри клубники, которую собирался дать дочери. Две упаковки свежих ягод, он купил накануне в супермаркете.
Никто не пострадал. В полиции считают, что инородные предметы были помещены в продукты питания преднамеренно.
Руководство супермаркета провело проверку, но других посторонних предметов, которые могли бы угрожать здоровью покупателей, не нашли. Тем не менее супермаркет приостановил продажу свежей клубники.
Более 200 сообщений
В Австралии неоднократно находили опасные предметы в продуктах питания. В 2018 году швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Полиция Австралии получила 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах.
После проведенного расследования была арестована 52-летняя работница одной из клубничных ферм. Правительство страны ужесточило наказание за так называемый продуктовый саботаж, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет, пишет polit.ru.
Последний раз аналогичное происшествие произошло 6 июля. Жители города Аделаида находили швейные иглы и канцелярские кнопки в клубнике, авокадо и свежем хлебе.