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Происшествия

Неизвестные австралийские «рукодельники» начиняют швейными иглами клубнику

В Австралии полиция начала расследование нового случая обнаружения металлических игл в продуктах питания, которые были куплены в одном из супермаркетов, пишет Brisbane Times.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Мужчина обнаружил стальные швейные иглы внутри клубники, которую собирался дать дочери. Две упаковки свежих ягод, он купил накануне в супермаркете.

Никто не пострадал. В полиции считают, что инородные предметы были помещены в продукты питания преднамеренно.

Руководство супермаркета провело проверку, но других посторонних предметов, которые могли бы угрожать здоровью покупателей, не нашли. Тем не менее супермаркет приостановил продажу свежей клубники.

Более 200 сообщений

В Австралии неоднократно находили опасные предметы в продуктах питания. В 2018 году швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Полиция Австралии получила 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах.

После проведенного расследования была арестована 52-летняя работница одной из клубничных ферм. Правительство страны ужесточило наказание за так называемый продуктовый саботаж, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет, пишет polit.ru.

Последний раз аналогичное происшествие произошло 6 июля. Жители города Аделаида находили швейные иглы и канцелярские кнопки в клубнике, авокадо и свежем хлебе.

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