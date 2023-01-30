30 января
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Происшествия

Неизвестные испортили портреты героев на аллее Памяти Воинов-Десантников в Барнауле

Неизвестные испортили стенды с информацией о воинах на аллее Памяти в Барнауле. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Испорченные стенды на аллее Памяти Воинов-Десантников
Испорченные стенды на аллее Памяти Воинов-Десантников
Барнаул 22

На аллее Памяти Воинов-Десантников в пешеходном сквере на улице Малахова несколько стендов оказались порваны и пробиты насквозь. Все повреждения были на стороне лиц воинов.

Участница сообщества пристыдила неизвестных вандалов, остальные подписчики поддержали ее негодование. Барнаульцы напомнили, что рядом расположены камеры наблюдения, которые могли запечатлеть хулиганов.

Напоминаем, что аллея Памяти Воинов-Десантников стала первой подобной в России. Ее открыли в 2019 году. На 84 планшетах написаны имена погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

В ГУ МВД сообщили, что уже начали проверку и поиск причастных к повреждению баннеров. Также правоохранители разыскивают очевидцев и свидетелей происшествия, сообщает «Толк».

Ранее стало известно, что в Барнауле ищут мужчину, напавшего с лопатой на офис микрозаймов.

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