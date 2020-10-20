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Неизвестные перекрыли кислород тяжелобольным в российском ковидном госпитале

Аппараты ИВЛ в читинском коронавирусном госпитале перестали работать, они подали звуковые сигналы о том, что в системе подачи кислорода резко упало давление.

Аппараты ИВЛ "Авента-М".
Аппараты ИВЛ "Авента-М".
Скриншот видео http://upz.ru/

«Поиск причины привел к выявлению утечки спасительного газа: было похищено порядка 13 метров медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус, где развернуто 200 коек и 150 из них подключены к кислородной разводке», — рассказали в минздраве Забайкалья.

Пять пациентов, которые нуждались в бесперебойной подаче кислорода перевели в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал, заявила министр здравоохранения края Анна Шангина, пишет Тайга.инфо.

«Злоумышленники чуть не лишили жизни больных коронавирусом», — подчеркнули в ведомстве.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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