Неизвестные подожгли заброшенное здание в Барнауле

Сообщение о пожаре поступило в 02:14, ликвидировать возгорание удалось в 02:53. Здание тушили 14 человек и 4 единицы техники.
Пострадавших и погибших нет.
Ночью 29 декабря в неэксплуатируемом здании на улице Советской армии произошел пожар, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По предварительным данным, возгорание произошло из-за поджога.
Сообщение о пожаре поступило в 02:14, ликвидировать возгорание удалось в 02:53. Здание тушили 14 человек и 4 единицы техники.
Пострадавших и погибших нет.
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