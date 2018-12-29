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Неизвестные подожгли заброшенное здание в Барнауле

Ночью 29 декабря в неэксплуатируемом здании на улице Советской армии произошел пожар, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По предварительным данным, возгорание произошло из-за поджога.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
22.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре поступило в 02:14, ликвидировать возгорание удалось в 02:53. Здание тушили 14 человек и 4 единицы техники.

Пострадавших и погибших нет.

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