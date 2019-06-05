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Происшествия

Неизвестные похитили ценные платы и «подломили» космическую отрасль России

В «Роскосмосе» подтвердили «Интерфаксу», что на майские праздники на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве проникли посторонние лица.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

По данным РБК, неизвестные проникли на территорию предприятия РКК и украли электронные платы для космической техники.

Размер ущерба может составлять десятки миллионов рублей.

В «Роскосмосе» опровергли ряд деталей сообщений в СМИ. Так, со слов источника РБК в «Роскосмосе», речь идет о краже электронных плат для космической техники (включая научно-энергетический модуль, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией) и швейцарских приборов, пишет bfm.ru.

Три мешка плат, которые вынесли, могут стоить от сотни тысяч до 1 млн рублей.

По версии госкорпорации, не соответствует действительности информация о составе участников преступления и о том, что было похищено.

Проводится доследственная проверка.

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