Неизвестные похитили ценные платы и «подломили» космическую отрасль России

В «Роскосмосе» подтвердили «Интерфаксу», что на майские праздники на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве проникли посторонние лица.

По данным РБК, неизвестные проникли на территорию предприятия РКК и украли электронные платы для космической техники.

Размер ущерба может составлять десятки миллионов рублей.

В «Роскосмосе» опровергли ряд деталей сообщений в СМИ. Так, со слов источника РБК в «Роскосмосе», речь идет о краже электронных плат для космической техники (включая научно-энергетический модуль, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией) и швейцарских приборов, пишет bfm.ru.

Три мешка плат, которые вынесли, могут стоить от сотни тысяч до 1 млн рублей.

По версии госкорпорации, не соответствует действительности информация о составе участников преступления и о том, что было похищено.

Проводится доследственная проверка.