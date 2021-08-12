Неизвестные расстреляли десятки северных оленей на миграционном пути в Сибири

Местные охотники считают, что браконьеры действовали «из спортивного интереса», сообщает «Таймырский телеграф».

Злоумышленники знали о миграционном пути северных оленей. В это время года олени двигаются из Таймыра в Эвенкию мимо Хатанги.

Браконьеры начали расстреливать животных, когда те выходили из воды.

«Поражает размах, хладнокровие и бессмысленность этого даже не браконьерства — убийства. Десятки мертвых туш валяются на земле, еще десятки ранены, истекают кровью там же», — цитирует издание очевидца.

Туши животных обнаружил охотинспектор, пишет polit.ru. На месте инцидента работает полиция.