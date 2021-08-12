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Происшествия

Неизвестные расстреляли десятки северных оленей на миграционном пути в Сибири

В окрестностях села Хатанга Красноярского края неизвестные расстреляли десятки северных оленей.

Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Пономарев

Местные охотники считают, что браконьеры действовали «из спортивного интереса», сообщает «Таймырский телеграф».

Злоумышленники знали о миграционном пути северных оленей. В это время года олени двигаются из Таймыра в Эвенкию мимо Хатанги.

Браконьеры начали расстреливать животных, когда те выходили из воды.

«Поражает размах, хладнокровие и бессмысленность этого даже не браконьерства — убийства. Десятки мертвых туш валяются на земле, еще десятки ранены, истекают кровью там же», — цитирует издание очевидца.

Туши животных обнаружил охотинспектор, пишет polit.ru. На месте инцидента работает полиция.

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