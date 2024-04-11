Неизвестные расстреляли трубопровод в сибирском городе. Тысячи людей остались без отопления

Четыре тысячи человек остались без отопления, сообщает «Интерфакс».

Отключены от отопления 161 дом и шесть социально значимых объектов.

На месте работает аварийная бригада. По последним данным, работы по устранению повреждений трубопровода завершены. Идет запуск тепла.

Также на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили гильзы и сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. А также ведут розыск тех, кто повредил трубопровод.

Из какого оружия производились выстрелы — не сообщается.

Факт

Температура воздуха в Байкальске 11 апреля — около 9 градусов тепла.

О городе

В Байкальске проживает 13 тыс. человек.

Ранее сибиряк расстрелял автомобиль бывшей жены. Это случилось в Новосибирске.

Известно, что сначала мужчина врезался в автомобиль бывшей жены «под веществами».

После этого приехал на другом автомобиле и сделал несколько выстрелов из оружия.

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