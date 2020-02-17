Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Неизвестные с арбалетом напали на станцию скорой помощи, чтобы забрать анализы

В Челябинской области злоумышленники с арбалетом напали на сотрудников скорой помощи, чтобы забрать анализы пьяного водителя, сообщает РИА «Новости».

"Скорая помощь" в Барнауле.
"Скорая помощь" в Барнауле.
Altapress.ru

Инцидент произошел в городе Озерске. Как рассказали в региональном минздраве, в ночь на 15 февраля молодого человека доставили для медосвидетельствования на состояние опьянения.

После этого группа неизвестных напала на станцию скорой помощи. Медики оказали сопротивление, двое из них получили сотрясение мозга.

В региональном МВД сообщили, что двух подозреваемых 1992 и 1993 годов рождения задержали. Полицейские разыскивают третьего участника нападения.

Один находится в изоляторе временного содержания, против второго возбудили административное дело по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Нападающим грозит до 7 лет лишения свободы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость