Неизвестные с арбалетом напали на станцию скорой помощи, чтобы забрать анализы

В Челябинской области злоумышленники с арбалетом напали на сотрудников скорой помощи, чтобы забрать анализы пьяного водителя, сообщает РИА «Новости» .

Инцидент произошел в городе Озерске. Как рассказали в региональном минздраве, в ночь на 15 февраля молодого человека доставили для медосвидетельствования на состояние опьянения.

После этого группа неизвестных напала на станцию скорой помощи. Медики оказали сопротивление, двое из них получили сотрясение мозга.

В региональном МВД сообщили, что двух подозреваемых 1992 и 1993 годов рождения задержали. Полицейские разыскивают третьего участника нападения.

Один находится в изоляторе временного содержания, против второго возбудили административное дело по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Нападающим грозит до 7 лет лишения свободы.