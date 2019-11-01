Неизвестные с топорами отобрали у москвича 10 млн рублей

«В ходе разбойного нападения на 29-м км МКАД применялись топоры и травматическое оружие, похищено 10 млн рублей», — отметил собеседник агентства.
Пострадавший находился в машине, пишет «Росбалт». Его избили. Характер и тяжесть травм не уточняются.
Возле автосалона на юге Москвы у мужчины отобрали 10 млн рублей, сообщает АГН «Москва».
«В ходе разбойного нападения на 29-м км МКАД применялись топоры и травматическое оружие, похищено 10 млн рублей», — отметил собеседник агентства.
Пострадавший находился в машине, пишет «Росбалт». Его избили. Характер и тяжесть травм не уточняются.
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