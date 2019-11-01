Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 ноября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Неизвестные с топорами отобрали у москвича 10 млн рублей

Возле автосалона на юге Москвы у мужчины отобрали 10 млн рублей, сообщает АГН «Москва».

Топор.
Топор.
СС0

«В ходе разбойного нападения на 29-м км МКАД применялись топоры и травматическое оружие, похищено 10 млн рублей», — отметил собеседник агентства.

Пострадавший находился в машине, пишет «Росбалт». Его избили. Характер и тяжесть травм не уточняются.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость