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2 декабря
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Происшествия

Неизвестные «шутники» написали на боку белого медведя «Т-34»

Специалисты пытаются спасти белого медведя, на шерсти которого неизвестные краской написали «Т-34».

Белый медведь.
Белый медведь.
Carlos Bretón, СС0

Видео переслали чукотские охотники, но пока неизвестно, где оно было снято изначально, рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Надпись могла быть сделана на Новой Земле, где из-за нашествия белых медведей вводили режим ЧС, предположил ученый. По его словам, меры по обездвиживанию и перевозке животных проводили не ученые, и поэтому среди участников операции могли найтись такие «шутники».

Ученый обратил внимание на то, что без маскировки медведю трудно будет охотиться, пишет «Росблат». Позже краска сотрется, но до этого времени медведь может страдать от голода.

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