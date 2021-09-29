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Происшествия

Неизвестные сожгли геопарк в Белокурихе

Географический парк «Каменный остров» в Белокурихе сильно пострадал от пожара. Это был поджог, заявили владельцы, которые понесли ущерб в 2 млн рублей.

Пожар в геопарке «Каменный остров».
Пожар в геопарке «Каменный остров».
instagram.com/stony_park

В пожаре сгорели экспонаты и арт-объекты парка, сельхозтехника, оборудование и многое другое. Под навесом в вольере были собаки. Они погибли.

«Пока никого не подозреваем, конфликтов у нас ни с кем не было. 2 млн рублей — очень большой удар. И вообще непонятны мотивы, неясно, был ли это заход каких-то рейдеров или что-то еще», — сообщил Тайге.инфо совладелец геопарка Максим Ермаков.

«Каменный остров» — это большая объемная модель Чергинского хребта с миниатюрными копиями местных деревень, долин, рек. Туристы приезжают сюда сверять свои пешие маршруты по Белокурихинскому горному массиву.

В парке выращивается коллекция редких полезных трав региона, есть плодово-ягодный сад, детская площадка и миниферма, чайный павильон, мастерская, лабиринт и арт-объекты.

Весной создатели парка представляли свой проект на выставке MITT 2021 в Москве.

Ермаковых поддерживают местные жители — семье присылают финансовую помощь для восстановление парка.

Разбирательством занимается Следственный комитет, но уголовное дело еще не возбуждено.

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