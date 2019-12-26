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Происшествия

Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла

Вечером 26 декабря неизвестные надругались над могилой рэп-исполнителя Кирила Толмацкого (Децла), о инциденте сообщила мать музыканта Ирина Толмацкая в своем аккаунте в Instagram.

Кирилл Толмацкий (Децл).
Кирилл Толмацкий (Децл).
www.instagram.com/juzeppejostko/

Пожар на могиле Кирилла Толмацкого произошел вечером 26 декабря. Сотрудники Пятницкого кладбища в Москве оперативно сообщили о произошедшем матери музыканта Ирине, которая незамедлительно приехала на место.

Увидев обугленный крест, записала историю в свой Instagram и сообщила подписчикам о случившемся.

«Вот так кто-то сегодня решил поздравить меня с рождеством — сжег могилу моего сына», — рассказала Ирина.

Охранники кладбища говорят, что возгорание могло произойти от свечек, которые каждый день зажигают приходящие девушки, но Толмацкая в это не верит. На могиле музыканта сгорели его портрет и сундук со стихами. Живые цветы остались целы, сообщила Ирина.

Утром 27 декабря близкие Кирилла и сотрудники кладбища займутся восстановлением могилы.

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