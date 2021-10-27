Неизвестные убили бывшего топ-менеджера обанкротившегося банка, жену и сына

Бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын были убиты на западе Москвы, в доме на Мосфильмовской улице, сообщает ТАСС.

Telegram-канал Baza пишет, что Яхонтовых нашли знакомые, обеспокоенные тем, что семья не выходила на связь с 24 октября.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек (ст. 105 УК РФ).

Рассматривается несколько версий убийства, включая финансовую.

Михаил Яхонтов работал заместителем управляющего московским филиалом «Смоленского банка». В декабре 2013 года Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию, а через два месяца «Смоленский банк» был признан банкротом.

Тверской суд Москвы приговорил Михаила Яхонтова к шести годам колонии по делу о крупной растрате и преднамеренном банкротстве. Вместе с Яхонтовым осудили еще троих топ-менеджеров. А владелец банка Павел Шитов был объявлен в розыск.

Под арестом он находился с 2016 года, но позже его отпустили.

Суд также взыскал с Яхонтова более 8,4 млрд рублей, пишет polit.ru. Он объявил себя банкротом и не расплатился с долгами.

По версии следствия, подсудимые сначала вывели через московский филиал более 600 млн рублей на счета подконтрольных иностранных компаний, а затем намеренно обанкротили «Смоленский банк».