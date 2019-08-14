Неизвестные вымогают деньги у «Ленты» и грозятся отравить продукты

Сеть гипермаркетов «Лента» получила видеобращение от неизвестных лиц, которые требуют выплатить им 500 тыс. долларов, а в противном случае угрожают ввести в продукты отравляющие вещества. Об этом пишет fontanka.ru.

Видеообращение поступило в колл-центр сети еще 13 августа с почтового адреса tossitissot@gmail.com. Неизвестный предложил выплатить ему деньги в биткоинах, иначе продукты будут отравлены каким-либо способом.

Видеофайл незамедлительно руководство «Ленты» передало в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело о заведомо ложном акте терроризма.

Пресс-служба «Ленты» в свою очередь срочно распространила сообщение, что в настоящее время реализуемые в сети продукты и товары безопасны.

Безопасность продукции, реализуемой в торговой сети «Лента», подтверждается соответствующими документами — декларациями соответствия и протоколами лабораторных испытаний.

Вместе с тем трудно представить, как «Лента» сможет проконтролировать безопасность продуктов и поведение покупателей во всех 380 гипермаркетах по стране.

Как сообщает retail.ru, последний подобный инцидент был зафиксирован в 2006 году, когда под прессинг попала сеть «Максидом». От нее требовали 200 тысяч долларов. Преступники тогда перешли к действиям, распылив в гипермаркете газ меркаптан.