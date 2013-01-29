Мужчина зарубил ростовского депутата заксобрания и его жену

Изрубленные тела депутата Ростовского заксобрания Андрея Алабушева и его жены Ольги нашли в их доме в Зернограде.

На их телах были выявлены многочисленные следы побоев — скорее всего, убийца перед смертью пытал своих жертв.

Тело предполагаемого убийцы было найдено в доме депутата. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщает REN. Им оказался 38-летний Александр Полуян.

Мужчина жестоко расправился с народным избранником и его супругой из-за увольнения своего отца. Якобы Алабушев отправил родителя убийцы на заслуженный отдых, оставив семью без средств к существованию, пишет местное издание donday.ru.

По предварительной версии Алабушевы сами открыли дверь. Сначала преступник убил жену депутата Ольгу, потом самого депутата, сообщает Nation News со ссылкой на собственный источник.

Первым неладное заподозрил водитель Алабушева. Именно он вызвал полицию с сообщением об убийстве в доме народного избранника.

Ужасная трагедия потрясла весь город.