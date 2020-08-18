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Происшествия

Неизвестный мужчина забросал булыжниками российское посольство в США и исчез

Неизвестный мужчина в течение недели забрасывал камнями генконсульство России в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, а также угрожал дипломатам убийством, пишет РИА Новости.

Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
СС0

Полиция задерживала мужчину в первый же день, однако затем отпустила, рассказали сотрудники российской дипмиссии. После этого гражданин стал продолжать свои действия. О его местонахождении в настоящий момент ничего неизвестно.

В результате инцидентов генеральному консульству был нанесен ущерб, сообщает ТАСС.

«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно. Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам», — сказал собеседник агентства в генконсульстве.

Отмечается, что это был белый мужчина. Его гражданство неизвестно, пишет Lenta.ru. Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке.

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