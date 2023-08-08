Неизвестный поджег дома двух пенсионеров в Алтайском крае

Очевидцы утверждают, что все произошло на ул. Луговой.
Злоумышленник, как сообщают свидетели, разлил на крыльце бензин и поджег его. На кадрах заметны последствия огня на входных дверях - краска на них оплавилась и слезла.
При этом пожаловавшиеся сельчане отмечают, что нашли телефон поджигателя, а также что он получил травмы. Однако откуда взята информация - не уточняют.
Пожар оперативно потушили, люди почти не пострадали, кроме ожога рук, добавляют жители поселка.
Ранее в Барнауле в Ленточном бору снова начали обстреливать машины.