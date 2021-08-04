Неизвестный расстрелял окна 13 этажа в барнаульской новостройке

Инцидент произошел около 22:00. Пробитые стеклопакеты обнаружили строители. Предположительно, стреляли из пневматического оружия.
«Судя по траектории выстрелов, возможно стрельба велась из дома 65 лет Победы, 9», — полагают местные жители.
В происшествии разбирается полиция.
В комментариях отметились жильцы другой квартиры этого же ЖК. В начале лета они также обнаружили на стекле дыру от выстрела.
«В полицию обратились, но там сказали — ничем не можем помочь. Думаю, это одни и те же люди. Так и будут ходить стрелять, ведь им это ничем не грозит», — написала девушка.