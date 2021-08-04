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Происшествия

Неизвестный расстрелял окна 13 этажа в барнаульской новостройке

Вечером 3 августа неизвестный начал стрельбу по окнам квартиры 13 этажа в доме на ул. 65 лет Победы, 10 (ЖК «Крылья 2»). Об этом написали в сообществе района «Дружный» в Instagram.

Неизвестный начал стрельбу по окнам квартиры.
Неизвестный начал стрельбу по окнам квартиры.
https://www.instagram.com/druzhnyyrayon/

Инцидент произошел около 22:00. Пробитые стеклопакеты обнаружили строители. Предположительно, стреляли из пневматического оружия.

«Судя по траектории выстрелов, возможно стрельба велась из дома 65 лет Победы, 9», — полагают местные жители.

В происшествии разбирается полиция.

В комментариях отметились жильцы другой квартиры этого же ЖК. В начале лета они также обнаружили на стекле дыру от выстрела.

«В полицию обратились, но там сказали — ничем не можем помочь. Думаю, это одни и те же люди. Так и будут ходить стрелять, ведь им это ничем не грозит», — написала девушка.

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