Неизвестный расстрелял окна 13 этажа в барнаульской новостройке

Вечером 3 августа неизвестный начал стрельбу по окнам квартиры 13 этажа в доме на ул. 65 лет Победы, 10 (ЖК «Крылья 2»). Об этом написали в сообществе района «Дружный» в Instagram .

Инцидент произошел около 22:00. Пробитые стеклопакеты обнаружили строители. Предположительно, стреляли из пневматического оружия.

«Судя по траектории выстрелов, возможно стрельба велась из дома 65 лет Победы, 9», — полагают местные жители.

В происшествии разбирается полиция.

В комментариях отметились жильцы другой квартиры этого же ЖК. В начале лета они также обнаружили на стекле дыру от выстрела.